Aus: Ausgabe vom 17.09.2025, Seite 9 / Kapital & Arbeit

Draghi: Mehr Privatkapital für EU-Wachstum

Brüssel. Der ehemalige Präsident der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, hat in einer Rede vor EU-Vertretern Versäumnisse des Staatenbündnisses thematisiert. Das Wachstumsmodell der EU verliere schnell an Bedeutung, erklärte er in Brüssel, hohe Energiepreise würden die technologische Entwicklung weiterhin verzögern. Zwar hätten staatliche Entlastungsmaßnahmen die Preise stabilisiert, doch seien künftig mehr Reformen nötig, die privates Kapital anstelle öffentlicher Finanzmittel anziehen würden. Draghi hatte zuletzt 2024 einen Bericht zur Wettbewerbsfähigkeit der EU vorgelegt.(Reuters/jW)

