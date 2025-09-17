Draghi: Mehr Privatkapital für EU-Wachstum
Brüssel. Der ehemalige Präsident der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, hat in einer Rede vor EU-Vertretern Versäumnisse des Staatenbündnisses thematisiert. Das Wachstumsmodell der EU verliere schnell an Bedeutung, erklärte er in Brüssel, hohe Energiepreise würden die technologische Entwicklung weiterhin verzögern. Zwar hätten staatliche Entlastungsmaßnahmen die Preise stabilisiert, doch seien künftig mehr Reformen nötig, die privates Kapital anstelle öffentlicher Finanzmittel anziehen würden. Draghi hatte zuletzt 2024 einen Bericht zur Wettbewerbsfähigkeit der EU vorgelegt.(Reuters/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Kapital & Arbeit
-
Evergrande 2.0vom 17.09.2025
-
China als Projektpartnervom 17.09.2025