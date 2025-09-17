UN-Menschenrechtsrat: Israel begeht einen Genozid in Gaza

Mahmoud Issa/REUTERS Vertriebene Palästinenser fliehen am Dienstag erneut vor israelischen Angriffen aus Gaza-Stadt

Die unabhängige Untersuchungskommission des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen wirft Israel in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht vor, im Gazastreifen einen Genozid nach vier von fünf der in der UN-Völkermordkonvention erwähnten Tatbeständen zu verüben:

(…) Die Kommission stellt außerdem fest, dass ihre Analyse zwar auf die Palästinenser speziell im Gazastreifen im Zeitraum seit dem 7. Oktober 2023 beschränkt ist, dennoch jedoch die ernsthafte Befürchtung aufkommen lässt, dass sich die konkrete Absicht, die Palästinenser als Ganzes zu vernichten, auf das übrige besetzte palästinensische Gebiet, d. h. das Westjordanland einschließlich Ostjerusalem ausgeweitet hat, basierend auf den Handlungen der israelischen Behörden und israelischen Sicherheitskräfte dort und auf den Zeitraum vor dem 7. Oktober 2023 ausgedehnt worden sein könnte. Die Ereignisse in Gaza seit dem 7. Oktober 2023 sind nicht isoliert aufgetreten, wie die Kommission festgestellt hat. Ihnen gingen Jahrzehnte der rechtswidrigen Besetzung und Unterdrückung unter einer Ideologie voraus, die die Vertreibung der palästinensischen Bevölkerung aus ihrem Land und deren Ersetzung forderte.

(…) Die Kommission kommt zu dem begründeten Schluss, dass die israelischen Behörden und israelischen Sicherheitskräfte folgende Tatbestände des Völkermords an den Palästinensern im Gazastreifen begangen haben und weiterhin begehen, nämlich (i) Tötung von Mitgliedern der Gruppe; (ii) Verursachung schwerer körperlicher oder seelischer Schäden bei Mitgliedern der Gruppe; (iii) der Gruppe vorsätzlich Lebensbedingungen auferlegt, die auf ihre vollständige oder teilweise physische Zerstörung abzielen; und (iv) Maßnahmen ergriffen, die darauf abzielen, Geburten innerhalb der Gruppe zu verhindern. (…)

In bezug auf die Anstiftung zum Völkermord kommt die Kommission zu dem Schluss, dass der israelische Präsident Isaac Herzog, Premierminister Benjamin Netanjahu und der damalige Verteidigungsminister Joaw Gallant zum Völkermord aufgerufen haben und dass die israelischen Behörden es versäumt haben, gegen sie vorzugehen, um diese Aufrufe zu ahnden. (…)

In bezug auf den Vorsatz zum Völkermord kommt die Kommission zu dem Schluss, dass die Äußerungen der israelischen Behörden ein direkter Beweis für die Absicht zum Völkermord sind. Darüber hinaus kommt die Kommission zu dem Schluss, dass das Verhaltensmuster ein Indiz für die Absicht zum Völkermord ist und dass die Absicht zum Völkermord die einzige vernünftige Schlussfolgerung ist, die aus der Gesamtheit der Beweise gezogen werden kann. Daher kommt die Kommission zu dem Schluss, dass die israelischen Behörden und Sicherheitskräfte die genozidale Absicht hatten und weiterhin haben, die Palästinenser im Gazastreifen ganz oder teilweise zu vernichten. (…) Die Kommission kommt zu dem Schluss, dass der Staat Israel die Verantwortung für das Versäumnis, den Völkermord zu verhindern, für die Begehung des Völkermords und für das Versäumnis, den Völkermord an den Palästinensern im Gazastreifen zu ahnden, trägt. (…)

Die Kommission empfiehlt der israelischen Regierung (…) den Völkermord im Gazastreifen unverzüglich zu beenden und die vorläufigen Maßnahmen des Internationalen Gerichtshofs in seinen Beschlüssen vom 26. Januar, 28. März und 24. Mai 2024 vollständig zu befolgen (…)

Die Kommission empfiehlt allen Mitgliedstaaten: (a) alle ihnen zur Verfügung stehenden angemessenen Mittel einzusetzen, um die Begehung von Völkermord im Gazastreifen zu verhindern; (b) die Lieferung von Waffen und anderer Ausrüstung oder Gegenständen, einschließlich Flugzeugtreibstoff, an den Staat Israel oder Drittstaaten einzustellen, wenn Grund zu der Annahme besteht, dass diese für militärische Operationen verwendet werden, die mit der Begehung von Völkermord in Verbindung stehen oder stehen könnten (…).