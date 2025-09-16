ARTE F/© TS Productions Rote Hölle, grüne Linien: Fida kehrt als Erwachsene in den Libanon zurück

Die Nordreportage: Mit 100 Sachen über die Ostsee

Die internationale Rennserie Sail GP macht Halt in Sassnitz. Dafür werden extra Tribünen an der Mole errichtet, um den Katamaranen beim Sausen zuschauen zu können. BRD 2025.

NDR, 18.15 Uhr

Re: Keine Aufnahme für afghanische Familien?

Nachdem der Westen Afghanistan in die Steinzeit zurückgebombt und besetzt hatte, zog sich die NATO 2021 aus dem Land zurück und überließ es jenen, die zu besiegen man einst zum Einmarsch erklärte. Sogenannte Hilfskräfte und ihre Familien sollten nach Deutschland fliehen dürfen – so das Versprechen, das der deutsche Imperialismus mit neuem Kabinett brach. BRD 2025.

Arte, 19.40 Uhr

Israel und die Palästinenser

Ein möglicher Frieden

Der Krieg in der Levante tobt, und kein Ende ist in Sicht. Teil zwei, »Der Weg zum Abgrund«, im Anschluss. Frankreich 2025.

Arte, 20.15 Uhr

Visite

Alzheimer-Demenz: Fortschritte bei Forschung und Behandlung

Der seit Mitte April in der Europäischen Union zugelassene Antikörperwirkstoff Lecanemab macht Alzheimer-Erkrankten neue Hoffnung. Darüber, wie das Medikament wirkt und wer es nehmen kann. BRD 2025.

NDR, 20.15 Uhr

Der Osten – entdecke, wo du lebst

Abenteuer Hochbegabung – Das Internat Sankt Afra in Meißen

Kann nicht jeder: 1543 als Fürstenschule gegründet, sind im Internat für Hochbegabte im sächsischen Meißen die Träume davon, irgendwann ins All zu fliegen, alles andere als Schäume. BRD 2025.

MDR, 21.00 Uhr

Hannes Jaenicke: Im Einsatz für den Oktopus

Der Fernsehschauspieler mit den Knopfaugen ist passionierter Edel­ökologist. Hier macht er sich gen Indonesien auf, den Tintenfisch vor der Industrie zu erretten. BRD 2025.

ZDF, 22.15 Uhr

Stalin und Trotzki – Die Todfeinde

Verfeindet, so wie Schotten und andere Schotten: Josef Stalin und Leo Trotzki kämpften gemeinsam für die Revolution und zerstritten sich später an der Frage, wie sie zu verteidigen bzw. expandieren sei. Auch im Anschluss werden Gülleeimer ausgekippt, wenn es heißt: »Lenin – Weg in den Terror«. Frankreich 2014.

3sat, 22.25 Uhr

Green Line

Beirut: Rote Hölle, dunkle Zeiten

Entlang der Damaskus-Straße wurde Beirut in Ost und West geteilt. Die »Grüne Linie« bildete auch die Demarkation im libanesischen Bürgerkrieg (1975–1990). Vorab zeigt Arte eine Reportage über den israelischen Einmarsch in den Südlibanon vergangenes Jahr. Frankreich/Katar/Libanon 2024.

Arte, 23.20 Uhr