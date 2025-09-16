Gegründet 1947 Dienstag, 16. September 2025, Nr. 215
Aus: Ausgabe vom 16.09.2025, Seite 14 / Feuilleton

Nachschlag: Schwach

Tatort: Ich sehe dich | So., 20.15 Uhr, Das Erste
Was hat mich nur geritten, dem Franken-»Tatort« noch mal eine Chance zu geben? Schon die ersten Sätze von Kommissarin Wanda Goldwasser (Eli Wasserscheid) gehen im Gewummer der Action simulierenden Musik unter, die den ganzen Film über genau das weiterhin munter tun wird: Spannung vortäuschen, wo es schlicht keine gibt. Eine Leiche wird gefunden, zwei Meter tief vergraben, wie die Polizei erschüttert zur Kenntnis nimmt. Wieso zwei Meter tief? Womit? Bleibt ungeklärt. Der Tote jedenfalls wird schnell identifiziert. Ein Netter. Ach nee, offenbar ein Voyeur. Oder sogar Schlimmeres? Es folgen wirre »Logik«- und Handlungssprünge sowie viele Dialoge ohne Sinn. Kommissar Felix Voss (Fabian Hinrichs) hat nebenher mit einer Schulterverletzung zu kämpfen, will aber nicht in Behandlung und sich krankschreiben lassen. Weil – ja, warum eigentlich? Jedenfalls wird er von einem älteren Kollegen herumkutschiert, der das schwache Drehbuch auch nicht retten kann. Dann doch lieber Basketball-WM. (af)

