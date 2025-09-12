Trump kündigt posthume Auszeichnung für erschossenen Kirk an

Tess Crowley/The Deseret News/AP/dpa Warf gerne mit »Make America Great Again«-Kappen um sich: Charlie Kirk vor seiner Ermordung in Orem am Mittwoch

Washington/Orem/Strasbourg. US-Präsident Donald Trump will den bei einem Attentat getöteten rechten Aktivisten und Podcaster Charlie Kirk nach seinem Tod mit der höchsten zivilen Auszeichnung der USA ehren. Trump kündigte am Donnerstag in Washington an, Kirk die Präsidentenmedaille der Freiheit (Presidential Medal of Freedom) zu verleihen. Das Datum für die Verleihung soll noch festgelegt werden.

Kirk war am Mittwoch in Orem bei einem Auftritt auf dem Campus der Utah Valley University erschossen worden. Dort haben Ermittler nun in einem Waldgebiet die mutmaßliche Tatwaffe gefunden. »Es handelt sich um ein Hochleistungs-Bolzengewehr«, sagte der zuständige FBI-Agent Robert Bohls am Donnerstag. Nach dem Schützen wird derzeit noch gefahndet.

Auch in Europa schlug der Vorfall Wellen. Im EU-Parlament in Strasbourg wollte der Abgeordnete Charlie Weimers von der rechten Partei Schwedendemokraten am Donnerstag einen Teil seiner Redezeit für einen Moment der Stille nutzen. Das wurde jedoch von der Sitzungsleiterin Katarina Barley unterbrochen, worauf Unruhe im Plenum ausbrach. Weimers wisse, dass Parlamentspräsidentin Roberta Metsola eine Schweigeminute aus Verfahrensgründen abgelehnt habe, sagte die deutsche Sozialdemokratin Barley, eine von 14 Vizepräsidenten und Vizepräsidentinnen des EU-Parlaments. Die Rechtsaußen-Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer (EKR), der die Schwedendemokraten angehören, quittierte Barleys Einschreiten mit lautem Klopfen auf ihren Sitzpulten im Plenarsaal. Der Rest der Abgeordneten applaudierte Barley. (AFP/jW)