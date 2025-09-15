Aus: Ausgabe vom 15.09.2025, Seite 2 / Inland
Hinweis
In der gedruckten Ausgabe vom 13./14. September ist zum Interview mit Yannick Theis auf Seite 8 ein Porträtfoto abgedruckt, das nicht den Aktivisten vom Darmstädter Bündnis gegen rechts zeigt. Tatsächlich zeigt es die Regisseurin Berke Baş. Das Gespräch mit ihr ist in der heutigen Ausgabe auf Seite 8 veröffentlicht. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen. (jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
