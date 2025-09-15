Gegründet 1947 Montag, 15. September 2025, Nr. 214
Aus: Ausgabe vom 15.09.2025, Seite 2 / Inland

Hinweis

In der gedruckten Ausgabe vom 13./14. September ist zum Interview mit Yannick Theis auf Seite 8 ein Porträtfoto abgedruckt, das nicht den Aktivisten vom Darmstädter Bündnis gegen rechts zeigt. Tatsächlich zeigt es die Regisseurin Berke Baş. Das Gespräch mit ihr ist in der heutigen Ausgabe auf Seite 8 veröffentlicht. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen. (jW)

