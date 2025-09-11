Gegründet 1947 Donnerstag, 11. September 2025, Nr. 211
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 11.09.2025, Seite 9 / Kapital & Arbeit

China: Verbraucherpreise wieder gesunken

Beijing. In China sind die Verbraucherpreise im August gesunken. Wie das Statistikamt der Volksrepublik am Mittwoch mitteilte, gingen die Preise um 0,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat zurück. Die Fabrikpreise lagen demzufolge im August im Minus, gingen aber weniger stark zurück. Der Erzeugerpreisindex sank um 2,9 Prozent, nach einem Rückgang um 3,6 Prozent im Juli. In China sind seit einiger Zeit Tendenzen zu einer Deflation zu beobachten. Nachdem die Preise im Juni zunächst um 0,1 Prozent im Vorjahresvergleich zugenommen hatten, stagnierten sie im Juli. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro