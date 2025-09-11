China: Verbraucherpreise wieder gesunken

Beijing. In China sind die Verbraucherpreise im August gesunken. Wie das Statistikamt der Volksrepublik am Mittwoch mitteilte, gingen die Preise um 0,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat zurück. Die Fabrikpreise lagen demzufolge im August im Minus, gingen aber weniger stark zurück. Der Erzeugerpreisindex sank um 2,9 Prozent, nach einem Rückgang um 3,6 Prozent im Juli. In China sind seit einiger Zeit Tendenzen zu einer Deflation zu beobachten. Nachdem die Preise im Juni zunächst um 0,1 Prozent im Vorjahresvergleich zugenommen hatten, stagnierten sie im Juli. (dpa/jW)