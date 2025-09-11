DIHK: »Global Gateway«-Initiative kein Erfolg

Berlin. Die deutsche Industrie ist mit der EU-Initiative »Global Gateway« unzufrieden. Die Maßnahme, die Staaten des globalen Südens stärker an das Staatenbündnis binden soll, bleibe bislang »weit hinter ihren Möglichkeiten zurück«, erklärte der Außenwirtschaftschef der Deutschen Industrie- und Handelskammer, Volker Treier, am Mittwoch. Es brauche für kleine und mittlere Unternehmen bessere Rahmenbedingungen und niedrigere Hürden. Die Initiative, mit der die EU ursprünglich Investitionen im Volumen von 300 Milliarden Euro zwischen 2021 und 2027 angepeilt hatte, sei sonst keine Alternative zu Chinas »Neuer Seidenstraße« . (Reuters/jW)