Novo Nordisk kündigt Massenentlassungen an

Kopenhagen. Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk will 9.000 Stellen kürzen, mehr als elf Prozent der Belegschaft. Laut Firmenmitteilung von Mittwoch sollen dadurch acht Milliarden dänische Kronen (1,08 Milliarden Euro) gespart werden. Allein in Dänemark fallen 5.000 Jobs weg. Der Konzern rechnet nun mit einem operativen Gewinnwachstum von vier bis zehn Prozent, nach zuvor zehn bis 16 Prozent. Novo Nordisk hatte im Jahr 2024 einen Börsenwert von rund 650 Milliarden US-Dollar (rund 555 Milliarden Euro) erzielt. (Reuters/jW)