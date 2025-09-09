Gegründet 1947 Dienstag, 9. September 2025, Nr. 209
Aus: Ausgabe vom 09.09.2025, Seite 14 / Feuilleton

Nachschlag: Ukrainische Wunderwaffe

ZDF-»Heute« live | Youtube
Ukraine_Krieg_ukrain_87154031.jpg
Evgeniy Maloletka/AP/dpa
Deutschland unterstützt die Produktion der Kamikazedrohne An-196 »Ljutij«. Mit dieser Waffen greift die Ukraine das russische Kernland an

Oberst Markus Reisner lobt im ZDF die ukrainische Wunderwaffe An-196 »Ljutij«. Damit hat die ukrainische Armee in den vergangenen Tagen den Erdölverladehafen Ust-Luga an der Ostsee, Raffinerien in Westrussland und einige Eisenbahnknotenpunkte beschossen. Diese »sehr signifikanten Angriffe« könnten die Ukrainer nur mit den Langstreckendrohnen FP5 »Flamingo« und dem »Marschflugkörper An-169 ›Ljutij‹« durchführen. Die deutsche Regierung unterstützt die Produktion des »Ljutij« in der Ukrai­ne – als kleinen »Taurus«-Ersatz. »Deutschland hat angekündigt, über 100 Millionen Euro zu investieren und die Ukraine in die Lage zu versetzen, diese Drohnen zu bauen.« Der »Ljutij« könne bis zu 2000 Kilometer fliegen, und damit greife man jetzt in der Tiefe an, so Reisner. Russland bombardiert im Gegenzug ukrainische Regierungsgebäude. Der »Militär­experte« empfiehlt als Reaktion eine angemessene Eskalation mit Hilfe der USA und keinen europäischen Erstschlag mit Atombomben. (bk)

