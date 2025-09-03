Israels Generalstabschef: Operation in Gaza hat begonnen

AP Photo/Ohad Zwigenberg

Tel Aviv. Israels Generalstabschef Ejal Zamir hat bei einem Treffen mit Reservisten eine »Intensivierung« der israelischen Offensive im Gazastreifen angekündigt. »Wir haben die Bodenoperation in Gaza bereits begonnen«, sagte er. »Wir dringen bereits in Gebiete vor, die wir noch nie zuvor betreten haben.« Die Hamas werde sich nirgendwo verstecken können, betonte Zamir. »Wir werden den Krieg nicht beenden, bis wir diesen Feind besiegt haben.«

Das Militär hatte am Dienstag mit der Einberufung von zusätzlichen Reservisten begonnen. Zuvor war bereits die Einberufung von 60.000 Reservisten zur Einnahme der Stadt Gaza angekündigt worden.

Mehrere Hundert Reservisten kündigten israelischen Medienberichten zufolge am Dienstag an, einer möglichen Einberufung nicht Folge zu leisten. »Wir weigern uns, Netanjahus illegalem Krieg teilzunehmen, und sehen es als patriotische Pflicht an, dies zu verweigern und von unseren Führern Rechenschaft zu verlangen«, sagte einer von ihnen. Die geplante Besetzung von Gaza-Stadt gefährde nicht nur das Leben der Soldaten, sondern auch das der israelischen Gefangenen in den Händen der Hamas.

Israels Militärsprecher forderte die Bevölkerung von Gaza in arabischer Sprache über die Plattform X zum Verlassen der Stadt auf. Die Evakuierung sei »unvermeidlich«, schrieb er. Im Süden des Gazastreifens würden angeblich Zelte und Trinkwasser zur Verfügung gestellt.

Infolge des Angriffs Israels auf den Gazastreifen sind nach Angaben der palästinensischen Behörden mehr als 63.000 Palästinenser getötet und über 160.000 weitere verletzt worden.(dpa/jW)