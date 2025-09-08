»Neuer Wehrdienst und das Grundrecht auf Kriegsdienstverweigerung«. Informationsabend. Der von der Bundesregierung geplante »neue Wehrdienst« dürfte der erste Schritt zur Wiederinkraftsetzung der allgemeinen Wehrdienstpflicht in Deutschland sein. Ein Beraterteam von DFG-VK und Pax Christi steht an diesem Abend für alle Fragen zur Verfügung. Mittwoch, 10.9., 19 Uhr. Ort: Haus Mondial, Fritz-Tillmann-Str. 9, Bonn. Veranstalter: DFG-VK und Pax Christi Bonn

»Das Deutsche demokratische Reich. Wie die extreme Rechte Geschichte und Demokratie zerstört«. Buchvorstellung mit dem Autor Volker Weiss. Geboten wird eine fundierte Zeitdiagnose zur AfD und der extremen Rechten, für die die Deutungshoheit über Geschichte und Gegenwart eine zentrale Rolle im »geistigen Bürgerkrieg« spielt. Mittwoch, 10.9., 19 Uhr. Ort: Capa-Haus, Jahnallee 61, Leipzig. Veranstalter: VVN-BdA Leipzig und RLS Sachsen

»500 Jahre Bauernkrieg«. Wochenendtagung an zwei Hauptschauplätzen in Bad Frankenhausen und Mühlhausen. Über Deutung und Bedeutung des Umbruchs von 1525 und erst recht der Persönlichkeit Thomas Müntzers stehen bürgerliche Positionen und Perspektiven dem marxistischen Geschichtsverständnis gegenüber. Anmeldung: Marx-Engels-Stiftung@t-online.de. Mehr Infos auf der Internetseite. Freitag, 12.9., 17 Uhr, bis Sonntag, 14.9. Ort: DJH Jugendherberge, Forsthaus 90 a, Kelbra. Veranstalter: Marx-Engels-Stiftung Wuppertal