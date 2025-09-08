Nachschlag: Monument

imago/Cinema Publishers Collection Der eine boxt, der andere gibt niemals auf: Antonio Tarver (l.) und Sylvester Stallone

Der alte Mann schlägt wieder zu. Zum sechsten Mal in 30 Jahren. Rocky Balboa ist 2006, im Berufungsverfahren, noch einmal zu einer Profiboxlizenz gekommen und fordert den unbesiegbaren amtierenden Champion heraus. Einmal als Computersimulation im Sportfernsehen ESPN, dann ein zweites Mal quasi in echt. Der Champion ist ein schwarzer Supermann mit hoher Box- und Medienkompetenz, der sich tadellos zu benehmen weiß. Es sei denn, er ist vom Mangel an ernsthaften Herausforderungen gelangweilt. Rocky stellt eine solche natürlich nicht dar. Immerhin gibt der Champion Rocky noch eine echte Anerkennung mit in die Knautschfresse. »You are some crazy old man.« Treffer! Man kann gar nicht genug betonen wie »crazy« eigentlich, jedenfalls bestimmt weit mehr »crazy« als eventuell »old«. Ein Denkmal des Altersstarrsinns. Dafür ehren im Abspann Bewohner der Stadt Philadelphia aller Generationen, Klassen und Ethnien ihren fiktiven irren Lokalhelden mit netten Tanzeinlagen zu Bill Contis tollem »Gonna Fly Now« (dem alten »Rocky«-Thema). (aha)