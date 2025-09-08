Gegründet 1947 Montag, 8. September 2025, Nr. 208
Aus: Ausgabe vom 08.09.2025, Seite 9 / Kapital & Arbeit

Porsche: Keine Produktion in den USA

Stuttgart. Porsche will nicht in den USA produzieren. Der Nordamerikachef des Luxuskarossenherstellers erklärte dem Handelsblatt am Wochenende, es gebe »keine unmittelbaren oder konkreten Pläne, in eine lokale Produktion einzusteigen«. Auch für die Produktion in einem bestehenden Werk einer VW-Tochter oder reine Endmontage bestehe »kein unmittelbarer Bedarf«, obwohl die US-Zölle auf Autoexporte den Autohersteller mit einem »signifikanten« Betrag belasten würden. Das liege insbesondere an vergleichsweise geringen Stückzahlen. (dpa/jW)

