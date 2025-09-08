Griechenland: Reformen ab 2026 angekündigt

Athen. Der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis hat zur jährlichen Rede zu Wirtschaftspolitik am Sonnabend umfangreiche Wirtschaftsreformen mit einem Volumen von 1,7 Milliarden Euro angekündigt. Diese sollen ab dem kommenden Jahr unter anderem eine reduzierte Einkommenssteuer für Haushalte mit Kindern beinhalten, erklärte der Regierungschef zur Eröffnung der Internationalen Messe Thessaloniki am Sonnabend. Zeitgleich waren Zehntausende dem Aufruf von Gewerkschaften gegen Mitsotakis’ Regierung in die Hafenstadt gefolgt. Sie protestierten gegen überlange Arbeitszeiten und forderten eine 35-Stunden-Woche mit vollem Lohnausgleich. (Reuters/dpa/jW)