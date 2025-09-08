»OPEC plus« könnte Ölförderung anheben

Wien. Das Ölkartell »OPEC plus« will seine Ölförderung erhöhen. Wie Reuters am Wochenende mit Verweis auf Insider berichtete, soll dies wohl in geringerem Umfang als zuletzt geschehen. Über die genaue Höhe herrscht demnach Uneinigkeit. Zwei Insidern zufolge hat sich die Gruppe grundsätzlich auf eine Anhebung um mindestens 135.000 Barrel (Fass zu 159 Liter) pro Tag ab Oktober geeinigt. Eine dritte Quelle habe aber von 200.000 bis 350.000 Barrel gesprochen. Für September lag die Förderausweitung noch bei 547.000 Barrel pro Tag. Erst im April hatte die Gruppe ihre früheren Förderkürzungen zurückgenommen. (Reuters/jW)