In neuer tiefer Liebe

Er wächst in allen Welten

Als guter alter Brauch

Und fällt doch viel zu selten

Vom Kopf in einen Bauch.

*

Auch ich hab ihn vergessen,

Ach, Jahr um Jahr um Jahr

Und dann, jetzt grad!, gefressen –

Tärä! Wie wunderbar!

*

Wie milde! Wie erbaulich!

Wie reich an Vitamin!

Wie federleicht verdaulich!

Oh yeah, ich liebe ihn.

*

Dass ich auch ihm gefalle,

Empfehle ich ihn wohl:

Ihr Leserr:innen alle,

Auf geht’s! Esst Blumenkohl!