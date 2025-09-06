In neuer tiefer Liebe

In neuer tiefer LiebeVon Thomas Gsella
Er wächst in allen Welten
Als guter alter Brauch
Und fällt doch viel zu selten
Vom Kopf in einen Bauch.
*
Auch ich hab ihn vergessen,
Ach, Jahr um Jahr um Jahr
Und dann, jetzt grad!, gefressen –
Tärä! Wie wunderbar!
*
Wie milde! Wie erbaulich!
Wie reich an Vitamin!
Wie federleicht verdaulich!
Oh yeah, ich liebe ihn.
*
Dass ich auch ihm gefalle,
Empfehle ich ihn wohl:
Ihr Leserr:innen alle,
Auf geht’s! Esst Blumenkohl!
75 für 75
Mit der Tageszeitung junge Welt täglich bestens mit marxistisch orientierter Lektüre ausgerüstet – für die Liegewiese im Stadtbad oder den Besuch im Eiscafé um die Ecke. Unser sommerliches Angebot für Sie: 75 Ausgaben der Tageszeitung junge Welt für 75 Euro.
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Feuilleton
-
Und dann kam Lucyvom 06.09.2025
-
Spaß mit der Abrissbirnevom 06.09.2025
-
Boudoir der Träumevom 06.09.2025
-
Nachschlag: Ende zu Endevom 06.09.2025
-
Vorschlagvom 06.09.2025
-
Veranstaltungenvom 06.09.2025