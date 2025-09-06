Gegründet 1947 Sa. / So., 06. / 7. September 2025, Nr. 207
Aus: Ausgabe vom 06.09.2025, Seite 11 / Feuilleton

In neuer tiefer Liebe

Von Thomas Gsella

Er wächst in allen Welten

Als guter alter Brauch

Und fällt doch viel zu selten

Vom Kopf in einen Bauch.

*

Auch ich hab ihn vergessen,

Ach, Jahr um Jahr um Jahr

Und dann, jetzt grad!, gefressen –

Tärä! Wie wunderbar!

*

Wie milde! Wie erbaulich!

Wie reich an Vitamin!

Wie federleicht verdaulich!

Oh yeah, ich liebe ihn.

*

Dass ich auch ihm gefalle,

Empfehle ich ihn wohl:

Ihr Leserr:innen alle,

Auf geht’s! Esst Blumenkohl!

