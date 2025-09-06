Eon verkauft Anteil am tschechischen Gasnetz

Frankfurt am Main. Der Energiekonzern Eon trennt sich von seinem Gasverteilnetz in der Tschechischen Republik. Man habe eine Vereinbarung über den Verkauf der tschechischen Tochter Gas Distribution an die zur ČEZ-Gruppe gehörende Gasnet unterzeichnet, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Gas Distribution betreibe in den Regionen Jihočeský kraj und Vysočina ein Netz von 4.600 Kilometer Gasleitungen mit insgesamt 111.000 Kundenanschlüssen und beschäftige etwa 120 Menschen. Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der erforderlichen regulatorischen Genehmigungen. (Reuters/jW)