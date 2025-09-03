Gegründet 1947 Mittwoch, 3. September 2025, Nr. 204
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 03.09.2025, Seite 9 / Kapital & Arbeit

Syrien: Ölexporte wieder aufgenommen

Damaskus. Syrien hat erstmalig seit Beginn des Bürgerkriegs im Jahr 2011 wieder Erdöl für den Export vorbereitet. Ein unter griechischer Flagge fahrender Tanker verließ den syrischen Hafen Tartus mit 600.000 Barrel Rohöl, teilte Sana am Montag abend mit. Der Wert der Ladung belaufe sich umgerechnet auf etwa 30 Millionen Euro und gelange zunächst nach Griechenland. Vor dem Bürgerkrieg deckte der Ölexport etwa ein Viertel des syrischen Staatshaushalt. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro