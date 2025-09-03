Syrien: Ölexporte wieder aufgenommen

Damaskus. Syrien hat erstmalig seit Beginn des Bürgerkriegs im Jahr 2011 wieder Erdöl für den Export vorbereitet. Ein unter griechischer Flagge fahrender Tanker verließ den syrischen Hafen Tartus mit 600.000 Barrel Rohöl, teilte Sana am Montag abend mit. Der Wert der Ladung belaufe sich umgerechnet auf etwa 30 Millionen Euro und gelange zunächst nach Griechenland. Vor dem Bürgerkrieg deckte der Ölexport etwa ein Viertel des syrischen Staatshaushalt. (dpa/jW)