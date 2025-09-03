Wadephul wirbt in Indien um Arbeitskräfte

Bengaluru. Der deutsche Außenminister Johann Wadephul hat am Dienstag seine zweitägige Indien-Reise mit einem wirtschaftspolitischen Schwerpunkt in Bengaluru begonnen. Die Millionenstadt wird als das indische »Silicon Valley« gehandelt. Die Bundesregierung erhofft sich, aus dem Land in Zukunft verstärkt spezialisierte Arbeiter anwerben zu können, um den Bedarf hiesiger Unternehmen zu decken. Wadepfuhl sollte ein dortiges Forschungs- und Entwicklungszentrum von Mercedes Benz und ein Innovationszentrum des deutschen Softwareherstellers SAP besuchen. In der Hauptstadt Neu-Delhi sind weitere politische Gespräche angesetzt. (dpa/jW)