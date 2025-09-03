Inflation in der Euro-Zone zieht leicht an
Luxemburg. Die Inflation der Euro-Zone ist im August wieder leicht angestiegen. Wie das EU-Statistikamt Eurostat mit Sitz in Luxemburg am Dienstag in einer ersten Schätzung mitteilte, stieg die Teuerungsrate im Vergleich zum Vorjahresmonat auf 2,1 Prozent. Im Juli lag der Wert noch bei 2,0 Prozent, im August 2024 bei 2,2 Prozent. Die höchste Teuerungsrate wurde mit 3,2 Prozent erneut für Lebensmittel, Alkohol und Tabak ermittelt. Die Energiepreise sanken im August demnach um 1,9 Prozent. Für Deutschland wird vorläufig von einer Preissteigerung von 2,1 Prozent im August aus-gegangen. (AFP/jW)
