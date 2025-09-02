Autozulieferer AE streicht 650 Stellen
Gerstungen. Der Automobilzulieferer AE Group schließt zum Jahresende seine Standorte im thüringischen Gerstungen sowie im hessischen Nentershausen. Betroffen sind nach Unternehmensangaben rund 650 Stellen, davon 549 in Thüringen und 134 in Hessen. Der Autoteileproduzent hatte im August vergangenen Jahres Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet. Den betroffenen Beschäftigten werde der Wechsel in eine Transfergesellschaft angeboten. (dpa/jW)
