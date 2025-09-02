Urabstimmung bei Kölner Ford-Werken

Köln. Die Pläne zum drastischen Stellenabbau bei Ford kommen in die entscheidende Phase. Nachdem sich Verhandlungsführer des Konzerns und der IG Metall bereits im Juli auf Eckdaten verständigt haben, läuft ab diesem Dienstag eine Urabstimmung, bei der die mehr als 10.000 bei Ford tätigen Gewerkschaftsmitglieder über eine Zustimmung zum Sparkurs entscheiden. Geplant ist, bis Ende 2027 etwa jede vierte der rund 11.500 Stellen zu streichen. Auszählung und Ergebnis werden für Freitag erwartet. Der Konflikt um den Stellenabbau wird bereits seit Anfang des Jahres geführt, im Mai streikten die Beschäftigten. (dpa/jW)