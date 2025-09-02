Erdgasbohrungen vor Borkum genehmigt

Hannover. Das niederländische Unternehmen ONE-Dyas darf mit der Erdgasförderung in der Nordsee vor Borkum beginnen. Das niedersächsische Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) habe dem von ONE-Dyas beantragten Sofortvollzug zugestimmt, erklärte die Behörde am Montag. Die Pläne waren im Vorfeld von Umweltschützern scharf kritisiert worden. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) sprach von »einem Schlag ins Gesicht der Menschen auf Borkum, die seit Jahren gegen dieses Projekt kämpfen«. Das LBEG begründete den Schritt indes mit einem »überwiegenden öffentlichen Interesse an einer sicheren Energieversorgung«. (AFP/jW)