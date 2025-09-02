Gegründet 1947 Dienstag, 2. September 2025, Nr. 203
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 02.09.2025, Seite 5 / Inland

Erdgasbohrungen vor Borkum genehmigt

Hannover. Das niederländische Unternehmen ONE-Dyas darf mit der Erdgasförderung in der Nordsee vor Borkum beginnen. Das niedersächsische Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) habe dem von ONE-Dyas beantragten Sofortvollzug zugestimmt, erklärte die Behörde am Montag. Die Pläne waren im Vorfeld von Umweltschützern scharf kritisiert worden. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) sprach von »einem Schlag ins Gesicht der Menschen auf Borkum, die seit Jahren gegen dieses Projekt kämpfen«. Das LBEG begründete den Schritt indes mit einem »überwiegenden öffentlichen Interesse an einer sicheren Energieversorgung«. (AFP/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro