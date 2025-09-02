Fehlende Zeit: Nouripour für neue Wahltermine

Berlin. Der Vizepräsident des Bundestags Omid Nouripour (Bündnis 90/Die Grünen) hat sich dafür ausgesprochen, dass künftig alle Landtage der BRD am selben Tag gewählt werden. »Weil wir immer Kommunalwahlen haben, Landtagswahlen, Bundestagswahlen oder Europawahlen. Immer Wahlkämpfe«, sagte Nouripour in einem bereits am Sonntag online veröffentlichten Interview mit Bild. Die von ihm vorgeschlagene Änderung der Wahltermine sowie eine Verlängerung der Wahlperiode des Bundestags auf fünf Jahre würden Politikern und Parteizentralen die demnach nötige Zeit geben, um »ihre Ideen umzusetzen«. (jW)