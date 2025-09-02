Weiter keine Spur von Neonazi Liebich

Chemnitz. Die per Vollstreckungshaftbefehl gesuchte extrem rechte Marla-Svenja Liebich ist auch am Montag nicht zum Haftantritt in einem Chemnitzer Frauengefängnis erschienen, wie die Staatsanwaltschaft Halle mitteilte. Es gebe weiterhin »keine Anhaltspunkte« dafür, wo sich Liebich aufhalte, sagte ein Sprecher. Dieser betonte, es sei vorab nicht absehbar gewesen, dass Liebich die Haft womöglich nicht wie ursprünglich vorgesehen am Freitag um 22 Uhr antreten werde. Über das auf Liebichs Namen laufende Konto auf der Plattform X wurden Anhänger der 2023 noch als Sven Liebich wegen Volksverhetzung, übler Nachrede und Beleidigung verurteilten Person am Montag aufgefordert, »sich wie Marla anzuziehen, die Bärte so zu tragen oder anzukleben, um die Polizei mit Tausenden Sichtungsmeldungen fluten zu lassen«. (AFP/jW)