Wappen auf AfD-Plakat: Stadt zieht zurück

Dortmund. Die Stadt Dortmund macht im Rechtsstreit um Wahlplakate der AfD einen Rückzieher. Die Partei kann vor der Kommunalwahl am 14. September weiterhin das Dortmunder Stadtwappen für ihre Wahlwerbung verwenden. Die zuständige Kammer des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen hatte der Stadt Dortmund wenig Hoffnung auf einen juristischen Erfolg gemacht, wie der dpa aus mehreren Quellen bestätigt wurde. Man habe entschieden, das Verfahren zu beenden und den Eilantrag vor Gericht zurückzuziehen, sagte ein Sprecher der Stadt am Montag. (dpa/jW)