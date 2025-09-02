Gegründet 1947 Dienstag, 2. September 2025, Nr. 203
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 02.09.2025, Seite 2 / Inland

Bewährungsstrafe für marokkanischen Spion

Düsseldorf. Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat den 32jährigen Youssef El A. wegen Spionage für den marokkanischen Geheimdienst zu 18 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Er hatte seit 2022 Anhänger der oppositionellen berberischen Rif-Bewegung in der BRD ausspioniert und Informationen über zwei Personen über einen Mittelsmann weitergegeben. Der war 2023 bereits verurteilt worden. Der Angeklagte war laut Gericht »vollumfänglich geständig«, was bei der Strafzumessung berücksichtigt wurde. Die Bundesanwaltschaft hatte die gleiche Strafe beantragt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro