Bewährungsstrafe für marokkanischen Spion
Düsseldorf. Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat den 32jährigen Youssef El A. wegen Spionage für den marokkanischen Geheimdienst zu 18 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Er hatte seit 2022 Anhänger der oppositionellen berberischen Rif-Bewegung in der BRD ausspioniert und Informationen über zwei Personen über einen Mittelsmann weitergegeben. Der war 2023 bereits verurteilt worden. Der Angeklagte war laut Gericht »vollumfänglich geständig«, was bei der Strafzumessung berücksichtigt wurde. Die Bundesanwaltschaft hatte die gleiche Strafe beantragt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
Frieden ausgesperrtvom 02.09.2025
-
Fluchthelfer wider Willenvom 02.09.2025
-
Großhandel wird kleinervom 02.09.2025
-
Bund kürzt bei Integrationskursenvom 02.09.2025