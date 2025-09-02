Gegründet 1947 Dienstag, 2. September 2025, Nr. 203
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 02.09.2025, Seite 2 / Inland

Bericht: Fehlverhalten für Zugunglück mitverantwortlich

Berlin. Mehr als drei Jahre nach einem Zugunglück in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen, bei dem fünf Menschen gestorben sind, macht ein interner Bericht der Deutschen Bahn (DB) personelles Fehlverhalten mitverantwortlich. Dem Untersuchungsbericht zufolge war der Unfall »unmittelbare Folge regel- und pflichtwidrigen Verhaltens des vor Ort tätigen betrieblichen Personals«, wie die DB am Montag in Berlin mitteilte. Gleichzeitig habe die damals für die Bahn-Tochter DB Netz nur unzureichend auf Erkenntnisse zu geschädigten Betonschwellen reagiert. Dies schließe auch damalige ressortverantwortliche Vorstandsmitglieder ein. (AFP/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro