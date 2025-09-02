Gegründet 1947 Dienstag, 2. September 2025, Nr. 203
Aus: Ausgabe vom 02.09.2025, Seite 1 / Inland

Marktanteil deutscher Zulieferer auf Tiefstand

Berlin. Die deutschen Zulieferer verlieren Weltmarktanteile an chinesische Wettbewerber. Zwar hätten die 100 größten Zulieferer 2024 ihren Umsatz um 1,2 Prozent auf 1,15 Billionen Euro steigern können. Doch dieses Wachstum gehe vor allem auf chinesische Anbieter zurück, teilte die PwC-Beratungstochter Strategy& Deutschland am Montag in einer Studie mit. Deutsche Hersteller kämen nur noch auf einen Weltmarktanteil von 23 Prozent, so wenig wie zuletzt 2005. Chinesische Zulieferer hätten ihren Anteil auf zwölf Prozent gesteigert. »China ist es gelungen, das deutsche Erfolgsmodell aus der Verbrennerära konsequent auf die Elektromobilität zu übertragen und ein eng verzahntes System entlang der gesamten Wertschöpfungskette aufzubauen«, sagte Studienautor Henning Rennert. Deutschland und Europa hätten bei der Transformation den Anschluss verloren. (Reuters/jW)

