US-Transportbehörde: Vorstand entlassen

Washington. US-Präsident Trump hat eines von zwei demokratischen Vorstandsmitgliedern der für Schienenverkehr zuständigen Behörde entlassen. Wie Associated Press am Donnerstag (Ortszeit) berichtete, wird damit eine Pattsituation in der Abstimmung um die Fusion der Eisenbahnkonzerne Union Pacific und Norfolk Southern gebrochen. Vorstandsmitglied Robert E. Primus habe sich demnach »nicht an die ›America First‹-Agenda der Regierung« gehalten, zitierte AP. Primus hatte vor zwei Jahren gegen die Fusion zweier Eisenbahnkonzerne gestimmt. (jW)