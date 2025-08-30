Neue Handelsallianz kleinerer Staaten

London. Singapur, die Vereinigten Arabischen Emirate und Neuseeland planen angesichts des US-Zollkriegs eine neue Handelsallianz. Wie Financial Times am Freitag berichtete, soll die »Future of Investment and Trade Partnership« (FIT-P, deutsch für Zukunft für Investitionen und Handel) etwa zehn Länder umfassen und bei einem virtuellen Treffen im November gegründet werden. Demnach sind Marokko, Ruanda, Malaysia, Uruguay, Costa Rica, Panama, Paraguay und Norwegen an der Gestaltung der FIT-P-Allianz beteiligt. (jW)