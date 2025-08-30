Neue Handelsallianz kleinerer Staaten
London. Singapur, die Vereinigten Arabischen Emirate und Neuseeland planen angesichts des US-Zollkriegs eine neue Handelsallianz. Wie Financial Times am Freitag berichtete, soll die »Future of Investment and Trade Partnership« (FIT-P, deutsch für Zukunft für Investitionen und Handel) etwa zehn Länder umfassen und bei einem virtuellen Treffen im November gegründet werden. Demnach sind Marokko, Ruanda, Malaysia, Uruguay, Costa Rica, Panama, Paraguay und Norwegen an der Gestaltung der FIT-P-Allianz beteiligt. (jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Kapital & Arbeit
-
Partnerschaft statt Freihandelvom 30.08.2025
-
Trumps Angriff auf die Notenbankvom 30.08.2025