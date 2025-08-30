Politiker fordern EU-Alternative für Paypal

Brüssel. Nach dem mutmaßlichen Ausfall von Sicherheitssystemen beim US-Zahlungsdienstleister Paypal fordern BRD-Politiker ein vergleichbares, EU-eigenes System, so etwa die Vorsitzende des Ausschusses für Verbraucherschutz im EU-Parlament, Anna Cavazzini (Bündnis 90/Die Grünen), in den RND-Zeitungen am Freitag. Am Montag hatten mehrere Banken Transaktionen des US-Dienstleisters in Milliardenhöhe blockiert, nachdem dort wohl Sicherheitssysteme ausgefallen waren. Berichten zufolge waren zuvor »verdächtige oder betrügerisch wirkende Lastschriften« aufgefallen. (AFP/jW)