Gegründet 1947 Sa. / So., 30. / 31. August 2025, Nr. 201
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 30.08.2025, Seite 5 / Inland

Umsatz im Einzelhandel im Juli gesunken

Berlin. Die Umsätze im Einzelhandel sind im Juli gesunken. Sie gingen im Monatsvergleich um ein Prozent zurück, berichtete Reuters am Freitag. Inflationsbereinigt war das real ein Minus von 1,5 Prozent. Für das Gesamtjahr rechnet der Branchenverband HDE mit einem Umsatzplus von zwei Prozent. Unter dem Strich solle ein bereinigter Umsatz von 0,5 Prozent stehen, hieß es. Der Verband hatte am Mittwoch eine stärkere Binnennachfrage durch Entlastungen von Haushalten mit »niedrigen und mittleren Einkommen« gefordert. (Reuters/jW)



