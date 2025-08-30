Umsatz im Einzelhandel im Juli gesunken
Berlin. Die Umsätze im Einzelhandel sind im Juli gesunken. Sie gingen im Monatsvergleich um ein Prozent zurück, berichtete Reuters am Freitag. Inflationsbereinigt war das real ein Minus von 1,5 Prozent. Für das Gesamtjahr rechnet der Branchenverband HDE mit einem Umsatzplus von zwei Prozent. Unter dem Strich solle ein bereinigter Umsatz von 0,5 Prozent stehen, hieß es. Der Verband hatte am Mittwoch eine stärkere Binnennachfrage durch Entlastungen von Haushalten mit »niedrigen und mittleren Einkommen« gefordert. (Reuters/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
»Sie verhandeln nicht über einen Tarifvertrag«vom 30.08.2025
-
Spuk mit Spahnvom 30.08.2025
-
Monument der Freundschaftvom 30.08.2025
-
»Weniger ist illegal«vom 30.08.2025
-
»Sie feierten abgeschirmt von der Öffentlichkeit«vom 30.08.2025