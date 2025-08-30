Weiterer Unionspolitiker vor Gericht
München. Ab 6. Oktober muss sich der ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete Axel Fischer im Zusammenhang mit der Affäre um den Kauf von Abgeordneten-Stimmen durch Aserbaidschan vor dem Münchner Oberlandesgericht verantworten. Ursprünglich war Fischer zusammen mit dem ehemaligen CSU-MdB Eduard Lintner angeklagt worden. Das Gericht hatte das Verfahren gegen Fischer nach einer Erkrankung dann abgetrennt. Nun sind 35 Termine angesetzt. Fischer, von 2010 bis 2018 EVP-Fraktionschef in der Parlamentarischen Versammlung des Europarats, soll im Interesse Aserbaidschans positive Reden gehalten und vertrauliche Dokumente weitergeleitet haben. Seine Verteidigung weist die Vorwürfe zurück. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Mehr aus: Inland
