Weiterer Unionspolitiker vor Gericht

München. Ab 6. Oktober muss sich der ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete Axel Fischer im Zusammenhang mit der Affäre um den Kauf von Abgeordneten-Stimmen durch Aserbaidschan vor dem Münchner Oberlandesgericht verantworten. Ursprünglich war Fischer zusammen mit dem ehemaligen CSU-MdB Eduard Lintner angeklagt worden. Das Gericht hatte das Verfahren gegen Fischer nach einer Erkrankung dann abgetrennt. Nun sind 35 Termine angesetzt. Fischer, von 2010 bis 2018 EVP-Fraktionschef in der Parlamentarischen Versammlung des Europarats, soll im Interesse Aserbaidschans positive Reden gehalten und vertrauliche Dokumente weitergeleitet haben. Seine Verteidigung weist die Vorwürfe zurück. (dpa/jW)