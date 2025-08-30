Gegründet 1947 Sa. / So., 30. / 31. August 2025, Nr. 201
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 30.08.2025, Seite 1 / Inland

EU bringt zollfreie US-Importe auf den Weg

Brüssel. Die EU hat den Gesetzgebungsprozess für eine rückwirkende Senkung der US-Zölle auf Automobilimporte gestartet. Dadurch können dem Zolldeal mit den USA gemäß nun die Autoimportzölle auf in der EU gefertigte Fahrzeuge rückwirkend ab 1. August gesenkt werden. Eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums lobte den Prozess am Freitag als »gute Nachricht für unsere Automobilbranche«.

Die USA können ihre Industrieprodukte im Gegenzug nun weitestgehend zollfrei in die EU einführen. Für die Einfuhr von bestimmten Meeresfrüchten und Agrarprodukten wie Nüssen, Milchprodukten, Obst und Gemüse oder Schweinefleisch sollen bei der Einfuhr in die EU künftig Zollkontingente gelten, also erst ab einem bestimmten Handelsvolumen Zölle erhoben werden. (dpa/jW)

