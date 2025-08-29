Ausbildung: Frauen verdienen mehr

Wiesbaden. Frauen bekommen während der Ausbildung im Durchschnitt mehr Geld als Männer. Der durchschnittliche Bruttomonatsverdienst von Auszubildenden in Deutschland lag im April 2024 bei 1.238 Euro brutto, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag mitteilte. Bei Frauen lag er mit 1.302 Euro deutlich höher als bei Männern (1.187 Euro). Der Unterschied zwischen den Geschlechtern liegt auch an der Berufswahl: Gesundheits- und Pflegeberufe, in denen mehr Frauen als Männer ausgebildet werden, werden in der Ausbildung mit im Schnitt 1.310 Euro pro Monat überdurchschnittlich entlohnt. Im Handwerk liegt der Durchschnittsverdienst hingegen nur bei 1.008 Euro. Am wenigsten verdienen Azubis in Künstlerberufen wie Musik, Fotografie oder Grafikdesign mit 914 Euro. (AFP/jW)