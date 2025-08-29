Bertelsmann steigert Gewinn

Berlin. Bertelsmann hat im ersten Halbjahr seinen Umsatz gesteigert. Die Erlöse stiegen um 1,2 Prozent auf 9,1 Milliarden Euro, der bereinigte operative Gewinn (EBITDA) blieb bei 1,25 Milliarden Euro, wie das Medienunternehmen aus Gütersloh am Donnerstag mitteilte. Durch seine schiere Größe und die Profite beim Dienstleistungsgeschäft Arvato und der Investmentsparte konnte Bertelsmann den Umsatz- und Gewinnrückgang bei der europäischen Fernsehkette RTL ausgleichen. (Reuters/jW)