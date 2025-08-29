Polen: Orlen plant Bau von Mini-Atomreaktoren

Warschau. Der polnische Mineralölkonzern Orlen plant gemeinsam mit einem Vertragspartner den Bau eines sogenannten Mini-Atomkraftwerks. Die Anlage solle in der Nähe von Włocławek, 170 Kilometer nordwestlich von Warschau, entstehen, teilte der Konzern mit. Zur Umsetzung des Projekts hat Orlen eine gemeinsame Firma mit dem Unternehmen Synthos Green Energy gegründet. Geplant sei der Bau von zwei Reaktoren bis 2035, hieß es in der Mitteilung. Derzeit treiben auch etwa Großbritannien, Tschechien und Polen die Entwicklung der Mini-Atomreaktoren voran. China und Russland haben Anlagen in Betrieb genommen. (dpa/jW)