Kriegsertüchtiger des Tages: Bodo Ramelow

Karina Hessland/REUTERS Bodo Ramelow (26.9.2024)

Es sind grandiose Zeiten! Herrlich. Alles gärt, alles kommt in Wallung. Endlich spüren wir sie: die Zeitenwende. Ole Scholz, Kanzler a. D. (sprich: ade), verkündete sie vor Jahren wie Caesar vom Hügel. Hurtig folgte seine Ministerin für Äußerlichkeiten, also die Annalena, die säuselte mit unterdrücktem Gähnen: »Wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht.« Immerhin ist sie aufgewacht. Oder wurde sie geweckt? Auf ihrem Ponyhof kräht es morgens sicher heftig.

Auch schon ausgeschlafen hat der Vizepräsident des Bundestages: Bodo Ramelow. Der war einst Operettenfürst in Thüringen und hinterließ das Trümmerfeld, für das er weit genug war. Die Wahlquittung 2024: 87 Prozent der Thüringer sagten: »Bodo? Nein, danke.« Aber nun ist er wieder da. Und er ruft wie Caesar vom Hügel: »Ich persönlich bin für die Ausweitung der Schulpflicht um ein soziales Jahr …« Ich übersetze das mal: Leute, ran an die Bettpfannen! Und das als Pflicht, also Zwang, will sagen Frondienst, Sklaverei. In den Konzernetagen der Kliniken und Altenheime knallen die Sektkorken: Das Gehalt von 300.000 ausländischen Pflegekräften in Deutschland kann endlich in den Profit einfließen.

Dabei wissen wir doch alle, dass der »Sozialdienst« der Oheim des Kriegsdienstes ist. Bei den Zwillingen geht es allein um den staatlichen Zugriff auf die Jugend. Jeder muss erfasst und eingebunden werden in den Logarithmus des Krieges. Es geht um die Erstellung der »Heimatfront«. Ohne die, keine Kriegsfront.

Mit seiner Forderung nach einem sozialen Pflichtjahr ordnet sich Ramelow stramm ins Glied der Scharfmacher und Einpeitscher der Kriegstüchtigkeit ein. Ramelow brabbelte außerdem noch etwas von »Gemeinschaftsgefühl«. Und als nächstes fordert er dann die »Volksgemeinschaft«?