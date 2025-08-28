Bahn-Arbeiter wird von Zug erfasst und stirbt
Baar-Ebenhausen. Ein Bahn-Arbeiter ist an der Strecke München–Ingolstadt von einem Zug erfasst worden und gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war der 21jährige aus Österreich am Dienstag vormittag mit Arbeiten zur Instandhaltung der Strecke in Baar-Ebenhausen beschäftigt, als er auf das Gleis geriet, auf dem der Regionalzug fuhr. Laut Polizei waren auf dem Gleis neben der Baustelle regelmäßig Züge unterwegs – mit verminderter Geschwindigkeit. Zum Schutz der Arbeiter seien Warn- und Sicherungseinrichtungen aufgestellt worden. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Betrieb & Gewerkschaft
-
DPD sieht Prekarisierungspotentialvom 28.08.2025
-
Wer hat Angst vor Achtstundentag und Tarifvertrag?vom 28.08.2025