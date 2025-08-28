Bahn-Arbeiter wird von Zug erfasst und stirbt

Baar-Ebenhausen. Ein Bahn-Arbeiter ist an der Strecke München–Ingolstadt von einem Zug erfasst worden und gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war der 21jährige aus Österreich am Dienstag vormittag mit Arbeiten zur Instandhaltung der Strecke in Baar-Ebenhausen beschäftigt, als er auf das Gleis geriet, auf dem der Regionalzug fuhr. Laut Polizei waren auf dem Gleis neben der Baustelle regelmäßig Züge unterwegs – mit verminderter Geschwindigkeit. Zum Schutz der Arbeiter seien Warn- und Sicherungseinrichtungen aufgestellt worden. (dpa/jW)