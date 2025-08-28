Streik bei Amazon in Bad Hersfeld

Frankfurt am Main. Verdi hat die Beschäftigten des Amazon-Verteilzentrums in Bad Hersfeld erneut zum Streik aufgerufen. Die Arbeit solle am Donnerstag für zwei Tage niedergelegt werden, teilte die Gewerkschaft am Mittwoch mit. Die Menschen seien aufgebracht, dass das Unternehmen angesichts der enorm gestiegenen Lebenshaltungskosten lediglich eine minimale Lohnanpassung zwischen 2,2 und 2,5 Prozent vornehme, sagte Marcel Schäuble, Landesbezirksfachbereichsleiter Handel bei Verdi Hessen. Die Jahreslöhne lägen ohnehin bis zu 4.000 Euro unter dem vergleichbaren tariflichen Niveau. Gleichzeitig erhöhe der geplante verstärkte Einsatz von Robotertechnologie den Druck auf die Beschäftigten. (Reuters/jW)