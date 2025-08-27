Aktivisten besuchen Wadephuls CDU-Büro
Rendsburg. Um gegen die Inhaftierung von Maja T. in Ungarn wegen mutmaßlicher Beteiligung an Angriffen auf Neonazis zu protestieren, haben Unterstützer von T. am Montag das Büro von Außenminister Johann Wadephul (CDU) im schleswig-holsteinischen Rendsburg vorübergehend blockiert. Nach kurzer Zeit hätten die drei bis vier Aktivisten mit Polizisten das Haus verlassen, sagte ein Polizeisprecher. Wadephul hält sich derzeit in Kroatien auf, um Gespräche zur Lage in der Ukraine sowie zur EU-Handelspolitik zu führen. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Antifaschismus
-
133 Versuche spätervom 27.08.2025
-
Zur Räumung freigegebenvom 27.08.2025