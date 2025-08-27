Gegründet 1947 Mittwoch, 27. August 2025, Nr. 198
Aus: Ausgabe vom 27.08.2025, Seite 15 / Antifaschismus

Aktivisten besuchen Wadephuls CDU-Büro

Rendsburg. Um gegen die Inhaftierung von Maja T. in Ungarn wegen mutmaßlicher Beteiligung an Angriffen auf Neonazis zu protestieren, haben Unterstützer von T. am Montag das Büro von Außenminister Johann Wadephul (CDU) im schleswig-holsteinischen Rendsburg vorübergehend blockiert. Nach kurzer Zeit hätten die drei bis vier Aktivisten mit Polizisten das Haus verlassen, sagte ein Polizeisprecher. Wadephul hält sich derzeit in Kroatien auf, um Gespräche zur Lage in der Ukraine sowie zur EU-Handelspolitik zu führen. (dpa/jW)

