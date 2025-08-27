Aktivisten besuchen Wadephuls CDU-Büro

Rendsburg. Um gegen die Inhaftierung von Maja T. in Ungarn wegen mutmaßlicher Beteiligung an Angriffen auf Neonazis zu protestieren, haben Unterstützer von T. am Montag das Büro von Außenminister Johann Wadephul (CDU) im schleswig-holsteinischen Rendsburg vorübergehend blockiert. Nach kurzer Zeit hätten die drei bis vier Aktivisten mit Polizisten das Haus verlassen, sagte ein Polizeisprecher. Wadephul hält sich derzeit in Kroatien auf, um Gespräche zur Lage in der Ukraine sowie zur EU-Handelspolitik zu führen. (dpa/jW)