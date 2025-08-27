Nachschlag: Krieg um Ressourcen

Arte Mediathek

Das derzeit populärste Thema ist der Krieg. Und dieser hat viele Gesichter. Im August 2025 veröffentlichte Arte in seiner Mediathek den Dokumentarfilm »Nahrung für alle? – Der geheime Krieg um unsere Ressourcen«. Eine Betrachtung darüber, dass Wasser und Nahrungsmittel nicht mehr bloße Güter, sondern politische Werkzeuge sind, die Gesellschaften weltweit destabilisieren. Über sieben Jahre verfolgt der Journalist Nate Halverson die Spur von Staaten, Konzernen und Fonds, die sich heimlich Land, Wasserquellen und Lieferketten sichern – nicht aus Fürsorge, sondern zur Machtsicherung in einer Zukunft knapper Ressourcen. Russland, China, Saudi-Arabien und die USA konkurrieren um die weltweiten Ressourcen. Am stärksten betroffen sind wie immer die Menschen, die in den ausgebeuteten Gebieten leben und von dort vertrieben werden, was zu sozialen Krisen und Migrationsbewegungen führt. Die Doku zeigt Lösungen: Stärkung der Kleinbauern, Landrückgabe, ein Rechtsanspruch auf Nahrung und Wasser. (ir)