Aus: Ausgabe vom 27.08.2025, Seite 9 / Kapital & Arbeit

Gesundheitsnotstand in Botswana

Gaborone. Botswana hat wegen des Zusammenbruchs seiner medizinischen Lieferkette den Gesundheitsnotstand ausgerufen. In vielen Krankenhäusern fehlten wichtige Medikamente, sagte Präsident Duma Boko in einer Fernsehansprache am Montag. Das Finanzministerium habe ein Notfallbudget von 250 Millionen Pula (16 Millionen Euro) bewilligt. Botswana ist wie andere afrikanische Länder von den Kürzungen der US-Regierung für Entwicklungshilfe betroffen. »Die aktuellen Preise für Medikamente sind oft um das Fünf- bis Zehnfache gestiegen«, sagte Boko. (dpa/jW)

