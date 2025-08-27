Gegründet 1947 Mittwoch, 27. August 2025, Nr. 198
Aus: Ausgabe vom 27.08.2025, Seite 9 / Kapital & Arbeit

Norwegens Staatsfonds stößt weitere Anteile ab

Oslo. Wegen des Einsatzes von Planierraupen durch das israelische Militär hat der norwegische Staatsfonds seine Anteile an dem US-Baumaschinenhersteller Caterpillar abgestoßen. »Von Caterpillar hergestellte Bulldozer werden von den israelischen Behörden für die weitverbreitete illegale Zerstörung palästinensischen Eigentums eingesetzt«, und das Unternehmen habe nichts dagegen unternommen, erklärte der Fonds am Dienstag. Der Staatsfonds speist sich aus den Öl- und Gaseinnahmen des Landes und ist mit einem Volumen von rund 20 Billionen norwegische Kronen (1,7 Billionen Euro) der größte der Welt. (AFP/jW)

