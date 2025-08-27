Gegründet 1947 Mittwoch, 27. August 2025, Nr. 198
Die junge Welt wird von 3019 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 27.08.2025, Seite 9 / Kapital & Arbeit

Kanada und BRD treffen Rohstoffabkommen

Berlin. Deutschland und Kanada wollen beim Abbau wichtiger Rohstoffe zur Herstellung etwa von Batterien, Elektromotoren und Windkraftanlagen enger zusammenarbeiten. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) und der kanadische Energieminister Tim Hodgson unterzeichneten dazu in Berlin eine gemeinsame Absichtserklärung. Ziel ist, Wertschöpfungsketten auch außerhalb Chinas, des Weltmarktführers für Rohstoffe wie Lithium und seltene Erden, entstehen zu lassen. (dpa/jW)

