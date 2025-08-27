Kanada und BRD treffen Rohstoffabkommen

Berlin. Deutschland und Kanada wollen beim Abbau wichtiger Rohstoffe zur Herstellung etwa von Batterien, Elektromotoren und Windkraftanlagen enger zusammenarbeiten. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) und der kanadische Energieminister Tim Hodgson unterzeichneten dazu in Berlin eine gemeinsame Absichtserklärung. Ziel ist, Wertschöpfungsketten auch außerhalb Chinas, des Weltmarktführers für Rohstoffe wie Lithium und seltene Erden, entstehen zu lassen. (dpa/jW)