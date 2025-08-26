Gegründet 1947 Dienstag, 26. August 2025, Nr. 197
Aus: Ausgabe vom 26.08.2025, Seite 9 / Kapital & Arbeit

China: Kohlekraft und Erneuerbare ausgebaut

Beijing. China hat im ersten Halbjahr 2025 so viel Kohlekraft neu ans Netz genommen wie seit zehn Jahren nicht mehr. Einer Analyse des Zentrums für Forschung zu Energie und sauberer Luft (Crea) zufolge schloss die Volksrepublik Kraftwerke mit einer Gesamtkapazität von 21 Gigawatt an. 2025 dürften laut Crea mehr als 80 Gigawatt ans Netz gehen. Bei Wind- und Sonnenenergie seien mehr als 500 Gigawatt zu erwarten. (dpa/jW)

