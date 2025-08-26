Aus: Ausgabe vom 26.08.2025, Seite 9 / Kapital & Arbeit
China: Kohlekraft und Erneuerbare ausgebaut
Beijing. China hat im ersten Halbjahr 2025 so viel Kohlekraft neu ans Netz genommen wie seit zehn Jahren nicht mehr. Einer Analyse des Zentrums für Forschung zu Energie und sauberer Luft (Crea) zufolge schloss die Volksrepublik Kraftwerke mit einer Gesamtkapazität von 21 Gigawatt an. 2025 dürften laut Crea mehr als 80 Gigawatt ans Netz gehen. Bei Wind- und Sonnenenergie seien mehr als 500 Gigawatt zu erwarten. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen
Mehr aus: Kapital & Arbeit
-
Übernahme rückt nähervom 26.08.2025
-
Mehr Schutz für Chinas Investitionenvom 26.08.2025