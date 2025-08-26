Keurig Dr Pepper will Kaffeeriese werden

Burlington. Im globalen Kaffeegeschäft zeichnet sich eine Milliardenübernahme und weitere Marktkonzentration ab. Der US-Konzern Keurig Dr Pepper will den niederländischen Jacobs-Mutterkonzern und Tassimo-Hersteller JDE Peets übernehmen. Der US-Getränkekonzern mit Marken wie Schweppes, Lavazza und Green-Mountain-Kaffee bietet unter anderem 31,85 Euro je JDE-Aktie in bar und damit 15,7 Milliarden Euro. Mit dem Deal will Keurig Dr Pepper einen »globalen Kaffeechampion« aufbauen. Die Fusion erfolgt vor dem Hintergrund hoher Kaffeepreise und zunehmender globaler handelspolitischer Konflikte. (dpa/jW)