Keurig Dr Pepper will Kaffeeriese werden
Burlington. Im globalen Kaffeegeschäft zeichnet sich eine Milliardenübernahme und weitere Marktkonzentration ab. Der US-Konzern Keurig Dr Pepper will den niederländischen Jacobs-Mutterkonzern und Tassimo-Hersteller JDE Peets übernehmen. Der US-Getränkekonzern mit Marken wie Schweppes, Lavazza und Green-Mountain-Kaffee bietet unter anderem 31,85 Euro je JDE-Aktie in bar und damit 15,7 Milliarden Euro. Mit dem Deal will Keurig Dr Pepper einen »globalen Kaffeechampion« aufbauen. Die Fusion erfolgt vor dem Hintergrund hoher Kaffeepreise und zunehmender globaler handelspolitischer Konflikte. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Kapital & Arbeit
-
Übernahme rückt nähervom 26.08.2025
-
Mehr Schutz für Chinas Investitionenvom 26.08.2025