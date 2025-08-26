Indien plant Staudamm in Konkurrenz zu China

Parong. Indien treibt aus Sorge vor den Folgen des geplanten chinesischen Megastaudamms ein eigenes Staudammprojekt voran. Die Regierung in Neu-Delhi befürchtet, dass der von China geplante Damm im benachbarten Tibet den Wasserfluss des Yarlung Zangbo in der Trockenzeit um bis zu 85 Prozent reduzieren könnte. Dies geht aus einer Reuters vorliegenden Regierungsanalyse und Aussagen von vier mit der Angelegenheit vertrauten Personen hervor. Indiens größtes Wasserkraftunternehmen hat daher unter dem Schutz bewaffneter Polizisten Vermessungsmaterial in die Nähe des geplanten eigenen Staudammstandorts gebracht. (Reuters/jW)